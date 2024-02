An Europas Börsen ging es fast ausnahmslos aufwärts. Die Börsen in Paris und Amsterdam meldeten Bestmarken. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann 1,68 Prozent auf 4855,36 Punkte, das war der höchste Stand seit 2000. Der Londoner FTSE 100 blieb mit einem moderaten Plus etwas zurück. In den USA erreichte der Dow Jones Industrial ein Rekordhoch.