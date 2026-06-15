Auch das Interesse an Rüstungswerten wurde von der Aussicht auf Frieden im Iran gebremst. Die Papiere von Rheinmetall fielen als Dax-Schlusslicht um 4,6 Prozent. Nach einem Medienbericht sorgt sich der Konzern nach dem Aus für ein deutsch-französisches Kampfflugzeug nun auch um das gemeinsame Panzerprojekt MGCS. Im MDax waren mit Renk und Hensoldt ebenfalls zwei Rüstungswerte unter den schwächsten Aktien.