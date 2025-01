In den Vereinigten Staaten nahm der frische Schwung an den Börsen vor allem dank der Technologiebranche weiter zu. Der technologielastige Nasdaq-Auswahlindex 100 rückte zum Handelsschluss in Europa um 1,6 Prozent vor. Treiber war ein Blog-Eintrag von Microsoft vom Freitag. Der Softwarekonzern hatte angekündigt, zeitnah rund 80 Milliarden US-Dollar in den Ausbau von KI-Rechenzentren zu stecken.