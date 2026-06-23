Die 25.000 Punkte bleiben für den Dax eine Herausforderung. Nachdem sich der deutsche Leitindex zum Wochenstart erneut deutlich von dieser Marke nach oben hin absetzen konnte, folgte am Dienstag der nächste Rückschlag. Für Katerstimmung sorgte dieses Mal eine von den Börsen Asiens eingeläutete Korrektur bei Profiteuren des Megatrends Künstliche Intelligenz (KI), die am Nachmittag in den USA ihre Fortsetzung fand.