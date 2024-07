In der Eurozone sank die Stimmung in den Unternehmen im Juli auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten. In deutschen Industrieunternehmen sackte sie sogar auf den tiefsten Stand seit neun Monaten. «Vor allem in der Industrie bleiben die Geschäftsaussichten trübe. Der Kostendruck hat sich wieder verstärkt», schrieb Volkswirt Johannes Mayr vom Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz. «Der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte hat sich deutlich eingetrübt», schrieb Ökonom Robin Winkler von der Deutschen Bank.