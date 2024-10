Im MDax setzten die Aktien von Delivery Hero ihre Erholung fort. Mit einem Plus von gut 4 Prozent erreichten sie das höchste Niveau seit 14 Monaten. Börsianer verwiesen auf den Kapitalmarkttag der Tochter Talabat, in der das Geschäft im Nahen Osten und Nordafrika gebündelt ist. Der Markt rechne bisher mit rund 20 Milliarden US-Dollar Marktwert für diese und das erscheine mit den Zahlen nur logisch, sagte ein Börsianer. Talabat soll noch im vierten Quartal an die Börse in Dubai kommen.