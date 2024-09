Der MDax der mittelgrossen deutschen Unternehmen gewann am Montag 0,56 Prozent auf 25.996,06 Zähler. Auch an den europäischen und amerikanischen Handelsplätzen ging es etwas bergauf: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schaffte ein Plus von 0,3 Prozent, und der Schweizer SMI legte in ähnlichem Ausmass zu. Der britische FTSE 100 verabschiedete sich ebenfalls mit einem moderaten Plus aus dem Handel. In New York notierten sowohl der Leitindex Dow Jones Industrial als auch der technologielastige Nasdaq 100 zum europäischen Handelsende ein wenig fester.