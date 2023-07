Auch an den wichtigsten europäischen Börsen hielt der Aufwärtstrend. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stabilisierte sich weiter mit plus 0,71 Prozent auf 4286,56 Punkte. Noch etwas stärker zog an der Börse in Paris der französische Cac 40 an. Der britische FTSE 100 verbuchte nur leichte Gewinne, dort lastete das stärkere Pfund auf den Bewertungen der Unternehmen. In New York notierte der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende mit 0,7 Prozent im Plus.