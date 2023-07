Starke Beschäftigungsdaten aus den USA haben am Donnerstag den Abwärtstrend am deutschen Aktienmarkt deutlich beschleunigt. Der Dax weitete sein Minus noch aus und schloss 2,57 Prozent schwächer bei 15 528,54 Punkten. Das bedeutet den vierten Verlusttag in Folge und zudem ein Dreimonatstief. Für den MDax der mittelgrossen Unternehmen ging es um 2,64 Prozent auf 26 708,44 Punkte bergab.

06.07.2023 18:01