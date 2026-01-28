Im Blick der Finanzmärkte steht aber vor allem der Kampf um die Unabhängigkeit der Fed im Zuge des anstehenden Führungswechsels. US-Präsident Donald Trump übt seit Monaten starken Druck auf Notenbankchef Jerome Powell aus. Zuletzt eskalierte der Konflikt mit der Einleitung rechtlicher Massnahmen gegen ihn, dessen Amtszeit im Mai endet. Die heftigen Attacken Trumps und seine Forderung nach Zinssenkungen verunsichern die Finanzmärkte. «Der Fed kommt die schon länger absehbare Pause bei den Zinssenkungen daher wohl gelegen, da sie mit ihr ihre Unabhängigkeit demonstrieren kann», kommentierte Commerzbank-Volkswirt Bernd Weidensteiner.