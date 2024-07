Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es am Montag um 0,73 Prozent auf 4929,81 Zähler nach oben. Der Pariser Cac 40 gewann 1,1 Prozent, nachdem er am Freitag auf den tiefsten Stand seit Ende Januar gefallen war. Die Sorge vor einem noch grösseren Erstarken europakritischer Rechter sowie einem politischen Patt nach der Wahl hatten den französischen Leitindex zuletzt um knapp 6 Prozent absacken lassen. In London ging der FTSE 100 nahezu unverändert aus dem Handel. In den USA zeigten sich die wichtigsten Indizes zum Handelsschluss in Europa minimal im Plus.