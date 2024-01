«Vor der Sitzung der US-Notenbank Fed, den Arbeitsmarktdaten am Freitag und jeder Menge Quartalsbilanzen grosser Tech-Unternehmen aus den USA wagen sich die Anleger nicht aus der Deckung», schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Er sieht den Dax indes in «Lauerstellung» - «neben ausbleibender Kauflaune will auf der anderen Seite auch kein grösserer Verkaufsdruck aufkommen». Am Freitag hatte der Index nur knapp seine bisherige Bestmarke über der 17 000-Punkte-Marke verfehlt.