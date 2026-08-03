US-Präsident Donald Trump will am Wochenende den seinen Worten nach grössten Angriff des US-Militärs «seit dem Zweiten Weltkrieg» vorerst abgesagt haben, um neuen Verhandlungen mit dem Iran eine Chance zu geben. Es blieb zunächst unklar, wo die Verhandlungen geführt werden sollen, wie lange sie dauern dürften und wer genau daran beteiligt sein wird. Der Iran deutete an, dass die Verhandlungen, die darauf abzielen, mehr Schiffe durch die Strasse von Hormus zu lassen, Fortschritte machen.