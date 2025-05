Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte am Dienstag um 0,37 Prozent auf 5.415,45 Punkte zu. Ausserhalb der Eurozone lag der SMI in Zürich nur knapp im Plus, der FTSE 100 in London gewann nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende etwas mehr. In den USA legten zum europäischen Börsenschluss der Leitindex Dow Jones Industrial um 1,3 Prozent und der technologielastige Nasdaq 100 um 1,9 Prozent zu.