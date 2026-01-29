Am Nachmittag gerieten auch die Kurse an der Wall Street unter Druck, belastet vor allem von einer einbrechenden Microsoft -Aktie. Als Seismograf für die derzeitige Verfassung der Anleger verheisse die aktuelle Entwicklung nichts Gutes, schrieb Analystin Christine Romar von CMC Markets. Wenn etwa die USA in den kommenden Stunden oder Tagen den Iran erneut angriffen, «dann dürfte sich der Abwärtstrend in Frankfurt noch einmal deutlich beschleunigen», warnte die Analystin.