Kalte Dusche für die Anleger am deutschen Aktienmarkt: Belastet von schwachen Autowerten nach enttäuschenden Zahlen aus der Branche, gab der Dax am Dienstag merklich nach. Im späten Handel weitete sich das Minus noch im Sog der nachgebenden Wall Street aus. Letztlich verlor der Leitindex 1,03 Prozent auf 17 932,17 Punkte. Daraus resultierte für den Monat April ein Verlust von rund drei Prozent. Der MDax der mittelgrossen Börsenunternehmen schloss am Dienstag 0,30 Prozent tiefer bei 26 264,39 Punkten.