Schwäche zeigten dagegen die 2,6 Prozent schwächeren Papiere des Chipherstellers Infineon . Als belastend für die Stimmung gerade in dieser Branche werteten Börsianer einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Darin heisst es in Berufung auf Insider, China wolle bestimmten Staatsmitarbeitern die Verwendung von iPhones auf der Arbeit teilweise verbieten. Dies belastete in New York auch stärker die Aktien von Apple .