Während die Aktien des Energietechnikunternehmens Siemens Energy nach einem Rekordhoch am Freitag mit minus 5,4 Prozent Schlusslicht im Leitindex waren, legten die Anteilsscheine von Siemens an der Dax-Spitze um 3,6 Prozent zu. Im bisherigen Jahresverlauf bedeutet das für die Aktie des Technologie-Unternehmens ein Plus von etwas mehr als 5 Prozent. Dass sich der Siemens-Kurs seit dem Auftakt 2026 schwächer als die Kurse der Konkurrenz entwickelt hat, hält Analyst Alasdair Leslie von Bernstein Research für ungerechtfertigt. Er sieht das Papier in den kommenden Monaten vor einer Neubewertung und verwies zudem auf Spielraum für weitere Aktienrückkäufe.