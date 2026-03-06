Im Dax rutschten die Aktien von Infineon mit einem Minus von fast 7 Prozent auf den letzten Platz, nachdem die Analysten der Schweizer Grossbank UBS ihre Kaufempfehlung gestrichen hatten. Die Kurskorrektur des Chipkonzerns seit dem Mehrjahreshoch gegen Ende Februar ging damit erst einmal weiter. Analyst Francois-Xavier Bouvignies bleibt mittelfristig zwar optimistisch, sieht zunächst aber Risiken, die das Kurspotenzial einschränken sollten. So lasse das KI-Umsatzziel bis 2027 nur wenig Luft nach oben.