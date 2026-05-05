Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Dienstag um knapp zwei Prozent nach oben. In Zürich blieb der SMI Index mit plus 0,38 Prozent zurück, während der Londoner FTSE 100 nach dem verlängerten Wochenende deutlich nachgab. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial lag zum europäischen Börsenschluss ein halbes Prozent im Plus.