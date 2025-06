Auch in Europa berappelten sich die Aktienkurse überwiegend. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,9 Prozent fester und der Londoner FTSE 100 gewann immerhin 0,3 Prozent. Dagegen verabschiedete sich der Züricher SMI 0,5 Prozent tiefer. In New York notierte der US-Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss 0,9 Prozent höher, während der technologielastige Nasdaq 100 um 1,5 Prozent zulegte.