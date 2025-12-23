Neue US-Konjunkturdaten, die per Saldo durchwachsen ausfielen, hatten kaum noch Einfluss auf die Kurse. Die US-Wirtschaft - gemessen am Bruttoinlandsprodukt - ist im dritten Quartal mit plus 4,3 Prozent stärker gewachsen als erwartet. Die Industrie hat zudem im November mehr produziert als angenommen. Auf der anderen Seite sind die Aufträge für langlebige Güter im Oktober stärker gesunken als prognostiziert.