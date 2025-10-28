Der Dax bewegte sich am Nachmittag kaum noch und endete mit einem Minus von 0,12 Prozent bei 24.278,63 Punkten. Der Rekordrally an anderen wichtigen Börsen konnte der deutsche Leitindex damit erneut nicht folgen und bleibt auf Abstand zu seiner Bestmarke von 24.771 Punkten. Der MDax für die mittelgrossen Börsenkonzerne schloss hingegen 0,32 Prozent höher bei 30.236,96 Zählern.