Am deutschen Aktienmarkt haben die wichtigen Indizes am Dienstag richtungslos tendiert. Dabei entwickelten sich Aktien aus der zweiten Reihe - wie bereits tags zuvor - besser als die 40 Standardwerte. So schloss der MDax mit einem Plus von 0,60 Prozent bei 28.086,48 Punkten, während der Leitindex Dax letztlich um 0,07 Prozent auf 22.410,27 Punkte sank.