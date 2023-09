Vor der anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed ist der Dax schwach in die neue Woche gestartet. Der deutsche Leitindex verlor am Montag 1,05 Prozent auf 15 727,12 Punkte. Nach dem Hinweis der Europäischen Zentralbank auf eine Zinspause spekulieren die Anleger, ob die Fed am Mittwoch ähnlich vorgehen werde, sagte Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Das aber sei «mehr als ungewiss», obwohl der Markt inzwischen nur noch eine sehr kleine Restwahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung veranschlage. Der MDax der mittelgrossen Werte gab um 1,47 Prozent auf 26 915,10 Zähler nach.

18.09.2023 18:06