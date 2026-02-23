Der Dax ist am Montag unter Druck geraten und dabei wieder unter die Marke von 25.000 Punkten gesackt. Die positive Reaktion der Anleger hierzulande am Freitagnachmittag, als die Entscheidung des obersten US-Gerichts gegen viele der globalen Zölle der US-Regierung bekannt wurde, ist wieder der Ernüchterung gewichen. Das US-Zoll-Pingpong verunsichert. Zudem sorgen sich die Anleger angesichts eines möglichen US-Angriffs auf den Iran und wandten Software-Aktien wie dem SAP-Schwergewicht aus Angst vor drohender KI-Konkurrenz den Rücken zu.