Am Dax-Ende verloren Continental 4,3 Prozent. Die Aktien wurden von einer überraschend heftigen Gewinnwarnung des Konkurrenten Michelin in Mitleidenschaft gezogen. Analyst Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan sieht zwar wegen der Aussagen des französischen Reifenherstellers nur begrenzte Auswirkungen auf Conti, da die Gründe hauptsächlich schwächere Absätze im US-Lkw- und -Agrarsektor gewesen seien. Er geht dennoch davon aus, dass im zweiten Halbjahr die Preis/Mix-Trends und die Erwartungen bezüglich der Ergebnisverbesserung bei Continental von Quartal zu Quartal genau geprüft werden dürften.