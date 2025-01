Investitionspläne der neuen Trump-Regierung in den USA haben den Dax am Mittwoch erstmals über 21.300 Punkte getrieben. Damit erklomm der deutsche Leitindex zum fünften Mal in sechs Handelstagen eine Rekordmarke. Am Ende stand ein Plus von 1,01 Prozent auf 21.254,27 Punkte zu Buche. Im noch jungen Aktienjahr 2025 hat der Dax nun schon fast 7 Prozent gewonnen. In der zweiten deutschen Börsenreihe blieb zur Wochenmitte der MDax mit plus 0,32 Prozent auf 26.055,92 Punkte hinter dem Dax zurück.