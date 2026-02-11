Die Daten vom US-Arbeitsmarkt haben am Mittwoch die Stimmung auch am deutschen Aktienmarkt gedämpft. Peter Graf, Chief Investment Officer von Amova Asset Management Americas, sagte über den Bericht, er sei gespickt gewesen mit positiven Überraschungen und «dürfte die jüngsten Bedenken hinsichtlich des Wachstums zerstreuen». Allerdings bringe er den designierten Vorsitzenden der US-Notenbank Fed, Kevin Warsh, in eine schwierige Lage. «Es wird noch schwieriger werden, die FOMC-Mitglieder davon zu überzeugen, dem Auftrag des US-Präsidenten zur Senkung der Zinsen zu folgen.» Auch Analyst Ralf Umlauf von der Helaba sieht in den Daten einen «Dämpfer für die Zinssenkungserwartungen».