In den USA ist der Preisauftrieb auf Unternehmensebene im Februar deutlich stärker ausgefallen als erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhten sich die Produzentenpreise um 1,6 Prozent. Analysten hatten im Schnitt nur 1,1 Prozent erwartet. Daraufhin gaben die Aktienkurse ihre Gewinne teilweise wieder ab. Am US-Anleihemarkt stiegen dagegen die Renditen kräftig. Die Investoren schraubten also ihre Erwartungen an Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed wieder etwas zurück.