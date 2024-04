Der Dax , der am Nachmittag seine frühen Gewinne abgab und zeitweise in die Verlustzone gerutscht war, beendete den Tag mit einem Plus von 0,11 Prozent auf 18 097,30 Punkte. Damit blieb der deutsche Leitindex erneut unter der 21-Tage-Linie, die Hinweise auf den kurzfristigen Trend gibt und derzeit bei etwa 18 153 Punkten verläuft. Für den MDax der mittelgrossen Börsenwerte ging es um 0,19 Prozent auf 26 939,96 Zähler abwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,20 Prozent auf 5000,83 Punkte zu und auch die Länderbörsen in Paris und London schlossen moderat im Plus. In den USA zeigte sich die Börse schwach.