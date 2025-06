Am Dax-Ende knüpften die Aktien des Online-Händlers Zalando mit minus 4,4 Prozent an ihren jüngsten Abwärtstrend an. Händler und Analysten hatten zuletzt vermehrt Unsicherheiten hervorgehoben, was die Entwicklung des privaten Konsums in Deutschland im zweiten Halbjahr und die Folgen für Konsumwerte betrifft.