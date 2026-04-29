Der Leitindex Dax , der im Tagesverlauf um die stark beachtete Marke von 24.000 Punkten gependelt war, schloss letztlich knapp darunter. Er ging mit einem Abschlag von 0,27 Prozent auf 23.954,56 Punkte aus dem Tag. Für den MDax mit den mittelgrossen Werten ging es um 0,16 Prozent auf 30.010,78 Zähler abwärts.