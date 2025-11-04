In der Quartalsberichtssaison ging es am Dienstag für die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) um 9,9 Prozent in den Keller. Der Dialyseanbieter übertraf zwar trotz des weiter mauen US-Geschäfts die Erwartungen. JPMorgan-Analyst David Adlington hatte schon vorab gewarnt, eine positive Kursreaktion könnte sich wegen der Erwartung weiterer Anteilsplatzierungen von FMC-Aktien durch die frühere Mutter und jetzigen Grossaktionär Fresenius schnell verflüchtigen. Das anhaltend schwache Wachstum der Behandlungszahlen im US-Markt bleibe das Hauptproblem, hiess es von der Citigroup.