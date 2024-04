An der aktuellen Marktschwäche änderten auch passable deutsche Konjunkturdaten nichts. Die Stimmung in der heimischen Wirtschaft hat sich im April erneut verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima - ein wichtiges Konjunkturbarometer - stieg zum dritten Mal in Folge. In den USA lag der Auftragseingang für langlebige Güter im März leicht über den Erwartungen.