Auch andere Software- und IT-Aktien zeigten sich - wie schon am Vortag - in starker Verfassung. Für die Papiere von Nemetschek ging es nach der Bekräftigung der Jahresziele um 9,6 Prozent nach oben. Bechtle sprangen gar um fast 15 Prozent hoch, nachdem der IT-Dienstleister die Ziele für das Gesamtjahr erhöht hatte. Teamviewer wies einen weiteren Umsatzrückgang aus, liess den Ausblick aber unverändert. Die Papiere drehten nach schwachem Start letztlich klar ins Plus und gewannen am Ende 9,3 Prozent.