Puma sprangen an der MDax-Spitze um 16 Prozent hoch. Die Milliardärsfamilie Pinault erwägt Kreisen zufolge Optionen inklusive einem Verkauf ihres Anteils an dem Sportwarenhersteller Dieser hatte 2024 mehr als die Hälfte seines Marktwerts verloren. In Zusammenarbeit mit Beratern habe Pinault potenzielle Käufer wie Anta Sports Products und Li Ning kontaktiert, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Familie hält über ihre Finanzholding Artemis, die auch Mehrheitsaktionär des Luxuswarenkonzerns Kering ist, 29 Prozent an Puma./gl/he