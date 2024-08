Unternehmensseitig ist es nach der Berichtssaison und gegen Ende der Sommerurlaubszeit ruhig geworden. Halbleiterwerte waren hierzulande am Dienstag zunächst dank positiver US-Vorgaben vom Vortag gefragt. Sie büssten aber am Nachmittag merklich an Gewinn ein, weil weiterer Schwung aus dem Techsektor in New York ausblieb. So schlossen Infineon nur noch mit einem Plus von 0,2 Prozent.