Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging am Freitag mit einem Aufschlag von 0,5 Prozent auf 4909,20 Punkte ins Wochenende. In Zürich und in London fielen die Zuwächse für den SMI beziehungsweise den FTSE 100 ähnlich aus. In New York legten der Leitindex Dow Jones Industrial und der technologielastige Nasdaq 100 zum europäischen Börsenschluss jeweils um gut ein Prozent zu.