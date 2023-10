Am Abend wird US-Notenbankchef Jerome Powell im Rahmen einer Diskussionsrunde in New York Gelegenheit haben, sich zur aktuellen Entwicklung zu äussern. «Entscheidend bei seiner Rede wird sein, ob Powell für die Sitzung am 1. November eine weitere Zinserhöhung in Aussicht stellt oder ob er sich den jüngsten Äusserungen seiner Kollegen anschliesst, die die Märkte fast unisono auf eine Pause einstimmten», sagte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets.