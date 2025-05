So hatte der deutsche Leitindex gleich zum Handelsstart am Montag wieder die runde Marke von 24.000 Punkten übersprungen. Damit machte er den Rückschlag vom Freitag wett und notierte nur gut 100 Zähler unter seinem Rekord von Mitte der vergangenen Woche bei 24.152 Einheiten. Zum Handelsende verbuchte der Dax ein Plus von 1,68 Prozent auf 24.027,65 Punkte. Für den MDax der mittelgrossen Unternehmen ging es um 1,66 Prozent auf 30.390,05 Zähler hoch.