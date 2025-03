Europaweit war das Bild ähnlich trüb: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,56 Prozent auf 5.248,39 Zähler. Ausserhalb der Euroregion gaben die Börsen in London und Zürich ebenfalls nach. In den USA fand zwar der Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt in die Gewinnzone, die technologielastige Nasdaq-Börse setzte dagegen ihre Talfahrt der vergangenen Handelstage fort.