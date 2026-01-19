Am vergangenen Dienstag war der Dax noch auf ein Rekordhoch über 25.500 Punkte geklettert. Jetzt ist er erneut vom «Zollhammer getroffen» worden, und dabei geht es «um mehr als nur Handelspolitik», wie Christine Romar von CMC Markets kommentierte. Mit dem neuen Konflikt gehe es «um die Zukunft der transatlantischen Beziehungen, um die Zukunft der Nato und um die gesamte handelspolitische Ordnung zwischen zwei der weltweit grössten Wirtschaftsmächte». Die US-Börsen seien an diesem Montag geschlossen und die Indikationen in New York sprächen für eine tiefrote Eröffnung am Dienstag, aber eine derartige Eskalation sei längst nicht eingepreist, schrieb die CMC-Europa-Chefin.