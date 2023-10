Diese lässt derzeit aber auf sich warten: Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen kratzte vor dem Wochenende zeitweise an der Fünf-Prozent-Marke. Für die Aktienmärkte ist das ein schlechtes Signal, da dadurch die Attraktivität von riskanteren Aktien-Investments gegenüber vermeintlich sicheren Anlagen sinkt. Auf der Suche nach sicheren Häfen erlebt auch Gold trotz der steigenden Renditen am Anleihemarkt weiter Zulauf. Die Furcht vor einer Eskalation in Nahost wird von Anlegern des gelben Edelmetalls derzeit stärker gewichtet als der starke Anstieg der Kapitalmarktzinsen.