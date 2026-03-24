Nachdem US-Präsident Donald Trump am Montag ein Ultimatum für Angriffe auf iranische Energieanlagen verlängert hatte, brachte Börsenbrief-Autor Hans Bernecker wieder einmal den sogenannten «TACO-Trade» ins Spiel, der für «Trump Always Chickens Out» steht und die Erwartung ausdrückt, dass der US-Präsident bei seinen Ankündigungen immer wieder Rückzieher macht. Wegen der Wankelmütigkeit Trumps stellt Bernecker aber ein grosses Fragezeichen dahinter, ob ein baldiges Kriegsende im Iran realistisch ist.