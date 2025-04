Der Dax hat am Dienstag im Fahrwasser der Börsen in den USA und Asien einen Stabilisierungsversuch unternommen und zugelegt. Gegen Mittag stand ein Plus von 1,55 Prozent auf 22.506 Punkte zu Buche. Am Vortag war der deutsche Leitindex belastet von Zollsorgen erstmals seit Mitte Februar kurzzeitig unter die Marke von 22.000 Punkten gefallen.