Am Mittag lag der Dax rund ein Prozent im Minus bei 19.261 Punkten. Am Montag hatte er sich einmal mehr an der Hürde von 19.500 Punkten festgelaufen. Der MDax sank derweil 1,1 Prozent auf 26.689 Punkte. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gab ein Prozent nach.