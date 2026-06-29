Die neuerlichen Kursverluste in der deutschen Autobranche haben den deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt im Zaum gehalten. Der Leitindex Dax trat gegen Mittag mit 24.667 Punkten quasi auf der Stelle. Die jüngste Hängepartie des Dax an der 25.000er Marke setzt sich damit fort. Der MDax der mittelgrossen Börsenwerte trat mit 24.667 Punkten ebenfalls auf der Stelle.