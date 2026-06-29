Daneben rückte zum Wochenbeginn ein Titel aus der dritten Börsenreihe ins Rampenlicht. Dem IT-Dienstleister Nagarro liegt eine Kaufofferte der indischen Persistent Systems über gut eine Milliarde Euro vor. Je Nagarro-Aktie bietet der IT-Dienstleister 81 Euro. Nagarro schnellten um mehr als 90 Prozent auf gut 77 Euro nach oben. Schon am Freitag war der Kurs um fast 20 Prozent gestiegen.