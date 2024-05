Der Dax hat sich am Dienstag nach einem freundlichen Start im Minus festgesetzt. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex 0,59 Prozent tiefer bei 18 011,04 Punkten und knüpfte damit an den verhaltenen Wochenauftakt an. Für den Monat April deutet sich damit ein Dax-Verlust von rund zweieinhalb Prozent an.